Вирусолог: Четверть людей с простудой на деле заражены «омикроном»

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции во многом проявляется как простуда, причем со временем различить их становится только сложнее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Sun.

В публикации говорится, что число зараженных «омикроном» ежедневно растет, а отличить его от простуды можно только одним способом — сделав ПЦР-тест.

По мнению британского вирусолога Лоуренса Янга, примерно четверть пациентов с простудой на самом деле заражена омикрон-штаммом Covid-19.

«Симптомы частично совпадают, но, кажется, что простуда наступает немного более постепенно. Но с „омикроном“ у людей быстро возникают головные боли и усталость», — поделился наблюдениями специалист.

Также он заметил, что простуда, как правило, развивается дольше коронавируса — на протяжении нескольких дней.