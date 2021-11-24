Вирусолог Чепурнов: Пик заболеваемости коронавирусом в России уже пройден

В России идет на спад очередная волна заболеваемости коронавирусом Covid-19, но она не станет последней. Об этом заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, передает радио Sputnik.

«Надежда на окончание волны уже появилась. Нескольких дней снижения заболеваемости было мало для понимания ситуации <…>, но сейчас уже точно. Я думаю, что через пик [заболеваемости] мы перевалили. Теперь будет снижение. Перелом в прошлом году произошел в конце декабря, в этом году получилось раньше», — подчеркнул специалист.

Вместе с тем вирусолог призвал россиян не расслабляться. Спад одной волны заболеваемости означает, что пора готовиться к следующей, напомнил он. И добавил: «Самое важное — это вакцинация. <…> Да, вакцинированные могут заболеть, но они легче переносят Covid-19, а потом у них появляется дополнительный иммунитет».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что впервые за месяц в России официально зарегистрировали менее 34 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

При этом в стране продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал сограждан вакцинироваться от Covid-19. Сам он ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт».