Вирусолог Бутенко предупредил о появлении новых штаммов Covid-19 в России

Поездки жителей России за границу во время объявленных из-за распространения коронавируса нерабочих дней могут привести к распространению внутри страны новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом предупредил вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко, передает радио Sputnik.

«Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть еще больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны», — подчеркнул специалист.

При этом врач обратил внимание на то, что такие люди не только рискуют заболеть сами, но и могут стать источниками заражения после возвращения. Такое поведение он назвал «головотяпством».

Отдельно Бутенко остановился на риске появления в стране новых штаммов патогена. «Особенно важно, что <…> могут быть завозы в Россию новых генетических вариантов коронавируса. Потом над ними придется ломать голову специалистам. Для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения», — пояснил вирусолог.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом, сложившуюся сейчас в России. Глава государства вновь призвал сограждан прививаться против Covid-19, назвав вакцинацию лучшим способом защиты.