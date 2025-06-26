Виртуальный помощник экономит клиентам Билайна по 52 года в месяц на общении со спамерами

Фото: пресс-служба билайна

С января по май 2025 года антифрод-система Билайна распознала 1,7 млрд звонков от мошенников и спамеров, 695 млн из них были заблокированы и перенаправлены на Виртуального помощника. В среднем каждый звонок длился 12 секунд. Это значит, что ежемесячно помощник Билайна общался со спамерами примерно по 463 000 часов – то есть примерно по 52 года.

Около четверти из числа заблокированных звонков – 180 млн – пришлись на май – благодаря улучшенной защите, масштабированной на всю базу клиентов.

Каждый месяц Виртуальный помощник перехватывает звонки с 2,5–3 млн опасных номеров. Чаще всего спамеры звонят жителям южных регионов страны. На втором и третьем местах с небольшим разрывом – Центральный регион и Москва. От трети до половины подобных звонков сразу блокируются, остальные помечаются как подозрительные.

Ранее Билайн запустил сервис, который помогает клиентам, ставшим жертвами аферистов, вернуть украденные деньги – в течение пяти рабочих дней всего по двум документам. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно оставить заявку в мобильном приложении Билайна.

«Кибербезопасность сегодня встречает всё новые вызовы. Объемы данных и сложность их анализа растут, злоумышленники дорабатывают свои схемы – как психологически, так и технологически. Например, свыше 80% атак теперь происходят в мессенджерах, где с ними труднее справиться и где проще на них отреагировать. Поэтому Билайн продолжает искать новые пути и возможности защиты», – отметил директор по антифроду Билайна Петр Алферов.

«Так, мы бесплатно подключили для всех клиентов Виртуального помощника. Он умеет блокировать мошенников не только при обычных звонках, но и в мессенджерах – нужно только активировать эту функцию в приложении. Также недавно мы запустили сервис, который прерывает звонок, если во время него клиенту приходит SMS с кодом от банковского приложения или портала «Госуслуги». Десятого июня он заработал для всех клиентов Билайна – автоматически и бесплатно», – добавил он.

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