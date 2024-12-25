Виртуальный помощник билайна сэкономил клиентам более 143 лет, принимая звонки спамеров

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Более 27,2 млн мошенников заблокировала антифрод-система билайна с начала года. За этот же период от влияния телефонных аферистов удалось спасти более 45 млн человек.

За отчетный период виртуальный помощник билайна обработал почти 366 млн звонков, что позволило сэкономить нашим клиентам свыше 74 млн минут (143 года). Благодаря этому наши пользователи могут тратить больше времени на важные дела, а не отвечать на нежелательные вызовы.

Среди регионов наибольшую активность проявляли мошенники в центре России — там удалось спасти от их влияния более 10,3 млн человек. В Москве было спасено более 10,1 млн потенциальных жертв, на юге России — 10 млн, на западе страны — более 7,7 млн, а на востоке — более 6,9 млн клиентов. Анализ данных показывает, что в 42% случаев жертвой мошенника становится женщины, их средний возраст составляет 46 лет, тогда как 58% — мужчины, их средний возраст 44 года.

Одним из самых сложных инцидентов стала атака, произошедшая 5 августа, тогда мошеннические вызовы продолжались почти целый день. За это время мошенники пытались дозвониться до жертвы более 17 тысяч раз, но все их попытки оказались безуспешными, а клиент даже не узнал, что ему звонили злоумышленники.

Несмотря на значительные успехи в области борьбы с телефонными мошенниками, проблема остается актуальной. Сегодня злоумышленники все чаще переходят в мессенджеры, где совершается более 80% всех атак. Это требует новых подходов и технологий для обеспечения безопасности наших клиентов. Мы продолжаем совершенствовать свои системы безопасности и внедрять инновационные решения для защиты наших клиентов, но по-прежнему считаем, что в одиночку эту проблему не решить, поэтому призываем рынок объединять усилия в борьбе с мошенничеством.

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