Виртуальный концертный зал в Елабуге посетили более полутора тысяч человек

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Виртуальный концертный зал в Елабуге с момента открытия посетили 1 549 человек, которые прослушали 80 концертов. Учреждение было открыто в 2019 году в Центральной библиотеке благодаря национальному проекту «Культура» и федеральному проекту «Цифровая культура». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Елабужского района РТ.

«На конкурс было подано 164 заявки от 52 регионов России. Победителями конкурса признаны 80 учреждений из 33 субъектов, в числе победителей оказалась Центральная библиотека города Елабуга, которая набрала в рейтинге среди учреждений 150 баллов (проходной балл 135). Финансирование Виртуального концертного зала из федерального бюджета составило 300 тыс. рублей. Посадочных мест 50», — поделилась подробностями начальник пресс-службы района Екатерина Сайбель.

Всероссийский виртуальный концертный зал — это специальный социальный проект Минкультуры России, который позволяет слушать концерты известных российских коллективов и солистов во всех регионах России как в режиме онлайн, так и в записи. Специально оборудованные залы оснащены высокопрофессиональной техникой и позволяют сохранить чистоту и качество звука, создавая эффект присутствия на филармонических концертах слушателей в регионах.

По словам собеседницы агентства, виртуальный концертный зал заинтересовал елабужан с первого дня своего открытия. Теперь в библиотеку можно прийти не только за книгой, но и побывать на филармоническом концерте из Концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии.

Пользуются успехом музыкальные программы, рассчитанные на детскую аудиторию, например, цикл дневных концертов для детей «Сказки с оркестром. Избранное», «Новые сказки с оркестром». Юные елабужане также смотрели и слушали сказки «Василиса Прекрасная», сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», Сергея Аксакова «Аленький цветочек», Николая Грибачева «Заяц Коська и все-все-все». Постоянные слушатели детских музыкальных трансляций — участники республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника».

В 2021 году Виртуальный концертный зал стали посещать получатели социальных услуг центра «Доверие». Для них разработан план трансляций концертов. Наиболее понравившиеся концерты — литературно-музыкальная композиция «Аленький цветочек», «Снежная королева» из цикла «Сказки с оркестром».

Также стало традицией елабужан старшего возраста ко Дню пожилых людей собираться в Виртуальном концертном зале. Любят посещать концерты и проживающие в елабужском Доме интернате для престарелых и инвалидов. С большим удовольствием они слушали трансляции концертов «Симфоджаз и мировая музыка», Посвящение Мишелю Леграну, Музыкальный мир Георгия Данелии и другие.

«Ежемесячно проходят онлайн-трансляции, во время которых перед началом концерта конферансье приветствует города, присоединившиеся к прямой трансляции. Очень приятно услышать среди городов и Елабугу», — отметила Екатерина Сайбель.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.