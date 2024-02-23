Виртуальные бокс, мини-гольф и железные дороги: чем удивляет город «Игр будущего»

22 февраля начал работу город «Игр будущего». Посетить выставку все желающие смогут до 3 марта.

Экспозиция расположилась на всей территории выставочного комплекса «Казань Экспо», перед входами в павильоны, где проходят сами соревнования. Для ее посещения не нужно покупать билеты или проходить аккредитацию.

Она представляет собой современное экспозиционное пространство в формате интерактивной выставки и образовательно-развлекательного центра, так что все гости соревнований могут попробовать себя в роли фиджитал-спортсменов, а также встретиться и пообщаться со звездами спорта и шоу-бизнеса.

Один из первых стендов, встречающих гостей, – фиджитал-мини-гольф. Гостям предлагают сыграть в игру сперва на приставке, а после пройти три небольшие трассы.

Напротив расположился симулятор горнолыжной трассы. Здесь собрана специальная установка, имитирующая лыжи, а на экране перед ней показана трасса, по которой и предстоит «спуститься».

Дальше на экспозиции представлен целый блок различных спортивных дисциплин в формате виртуальной реальности: бокс, фехтование, триатлон и многие другие. По словам представителей стендов, все они пользуются огромным интересом со стороны детей, хотя и их родители тоже стараются не отставать.

Ещё одним ярким экспонатом выставки стал стенд Российских железных дорог, где гости могут попробовать управлять стрелками ЖД-путей и направлять прибывающие поезда с помощью специального пульта с тумблерами. Отметим, что здесь также представлена комната, имитирующая вагон поезда.

На протяжении всей экспозиции расположились многочисленные фотозоны, где можно сделать снимок на память о первых международных фиджитал-соревнованиях. Кроме того, по выставке ходят персонажи популярных компьютерных игр, с которыми также можно сфотографироваться и пообщаться.

Добраться до проходящего в МВЦ «Казань Экспо» международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» можно либо на электричке, либо на бесплатных автобусах-шаттлах, которые следуют от станции метро «Проспект Победы». Подробно ознакомиться с расписанием на каждый день можно на сайте турнира.

«Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологический партнер — VK Play. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.

21 февраля в Казани состоялась церемония открытия Игр. В ней приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и лидеры зарубежных государств.