Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Виртуальная Казань, генетика и ЖКХ: о каких цифровых проектах рассказали Минниханову
Казань готовится к созданию цифрового двойника, для расчетов за услуги ЖКХ будет создан виртуальный офис, а медики хотят проводить репродуктивный скрининг населения. О каких проектах говорили на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию – в репортаже «Татар-информа».
«Высокий уровень прозрачности и собираемости платежей»
Заседание прошло в «Татэнергосбыте». Это предприятие – гарантирующий поставщик электрической энергии в республике. Оно занимается тем, что покупает электроэнергию на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности и продает потребителям – юридическим и физическим лицам. Кроме того, это еще и расчетный центр, который начисляет, принимает и распределяет деньги за жилищно-коммунальные услуги.
Перед началом заседания Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел выставку, посвященную работе «Татэнергосбыта». Здесь ему рассказали об организации работы с юридическими лицами, внедрении интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных домах и применении технологии анализа данных и машинного обучения в электросетевом комплексе республики.
Кроме того, Минниханова ознакомили с развитием биллинговой системы (автоматическая система расчетов) жилищно-коммунальных услуг «Коммунальные платежи» для населения республики.
Руководитель республики отметил, что «Татэнергосбыт» работает в республике с 2009 года и является связующим звеном между производителями и потребителями электроэнергии и услуг ЖКХ. Предприятие развивается, внедряет современные электронные сервисы, такие как личный кабинет и мобильное приложение.
«Создание на базе «Татэнергосбыта» Единого расчетного центра в 2018 году позволило повысить уровень сервиса для клиентов, обеспечить высокий уровень прозрачности и собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также гарантировать соответствие начислений требованиям законодательства», – добавил Раис Татарстана.
Он отметил, что в республике уровень собираемости платежей за ЖКУ превышает 99%, что во многом связано с тем, что Единый расчетный центр обслуживает 82% жилого фонда республики. Минниханов поручил главам муниципальных районов совместно с Министерством строительства и Жилищной инспекцией усилить работу в этом направлении.
«Ежемесячно поступает два миллиона платежей»
Директор «Татэнергосбыта» Рифнур Сулейманов сообщил, что предприятие обслуживает почти 1,9 млн физических и 45 тыс. юридических лиц.
Ежемесячно поступает два миллиона платежей по жилищно-коммунальным услугам на сумму более 5 млрд рублей. «Все средства без человеческого фактора расщепляются и не позднее рабочего дня перечисляются всем поставщикам услуг, которые в онлайн-режиме видят свои финансовые потоки, что обеспечивает полную прозрачность расчетов между всеми участниками жилищно-коммунальной отрасли», – отметил Сулейманов.
Он добавил, что за последние пять лет произошел прирост абонентской базы на 346 тыс. лицевых счетов, а прирост начислений и оплаты составил 1,7 млрд и 1,8 млрд рублей соответственно.
Директор компании также отметил, что большое внимание уделяется обслуживанию потребителей в цифровом формате. Так, электронными сервисами охвачены все этапы взаимодействия и на сегодняшний день пользователями личного кабинета являются более 720 тыс. клиентов.
«Перечень функций в личном кабинете непрерывно увеличивается. Наша цель – создание полноценного виртуального офиса, полностью исключающего необходимость личного посещения наших подразделений населением», – подчеркнул Сулейманов.
Что касается будущих планов, то компания намерена интегрировать личный кабинет «Татэнергосбыта» с системой авторизации федерального портала государственных услуг, чтобы потребителям не нужно было запоминать отдельный пароль, и они могли пользоваться единым паролем федерального портала госуслуг.
Также компанией совместно с Министерством строительства и Минцифрой Татарстана разработан единый порядок и протокол автоматизированной передачи показаний от различных застройщиков новых домов, чтобы получать необходимые данные вне зависимости от типа системы учета того или иного дома.
«С 2021 года «Татэнергосбытом» проведены работы по переводу 37 управляющих и ресурсоснабжающих организаций в Единый расчетный центр. Всего было переведено свыше 187 тыс. лицевых счетов, однако не во всех районах это поручение исполнено», – рассказал также Президент Академии наук Татарстана, председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов.
По его словам, семь районов Татарстана на сегодняшний день остаются не подключенными к инфраструктуре «Татэнергосбыта». Кроме того, 13 крупных компаний республики также не перешли на закупку энергии от акционерного общества.
«Информационные системы – это фундамент для построения цифрового двойника города»
Рустам Минниханов отметил, что столица Татарстана занимает лидирующие позиции в российском рейтинге «умных» городов.
«В Казани накоплен большой опыт цифровизации процессов и муниципальных услуг. Благодаря использованию IT-решений наша столица занимает лидирующие позиции в российском рейтинге „умных" городов», — отметил руководитель республики.
Начальник Управления информационных технологий и связи исполкома Казани Дмитрий Кремлев рассказал, что за последние три года в городе в два раза выросло количество цифровых проектов и в 2,5 раза увеличилось использование вычислительных мощностей.
«В Казани два основных направления создания информационных систем: сервисы для граждан и сервисы для сотрудников. Существующие информационные системы – это фундамент для построения цифрового двойника города, поэтому наполнение их данными – важнейшая задача муниципалитета», – сказал Кремлев.
Он рассказал, что в прошлом году удалось оцифровать все архивные материалы инженерного отдела управления архитектуры, а также перевести в цифровой вид информацию о благоустройстве 220 казанских дворов.
«Сегодня мы говорим о сервисах, которые формируются вокруг пациента и его семьи»
Помимо ЖКХ на заседании обсудили и генетические исследования. По словам Раиса Татарстана, они могут помочь найти средства от тяжелых болезней и решить ряд задач в сельском хозяйстве и производстве вакцин.
«Важность данного направления неоднократно подчеркивал Президент страны Владимир Владимирович Путин. Генетические исследования должны помочь найти лечение для тяжелых заболеваний, решить задачи в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве и растениеводстве, а также в производстве вакцин», — перечислил Минниханов.
Он отметил, что в Татарстане эта работа ведется на базе Республиканской клинической больницы совместно с Казанским федеральным университетом, Поволжским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма и компанией «БАРС Груп».
Заместитель гендиректора «БАРС Груп» Эльвира Гильманова в своем докладе подчеркнула, что в современной медицине необходимо переходить на персонализированный, превентивный подход.
«Если раньше все сервисы формировались вокруг врача и медицинской организации, то сегодня мы говорим о подходах клиентоцентричности. Сегодня мы говорим о сервисах, которые формируются вокруг пациента и его семьи», – сказала она.
Гильманова отметила, что в современном мире формируется и развиваются онкогенетика, которая уже вошла в тариф ОМС, и репродуктивная генетика – Минздрав поручает регионам формирование репродуктивного скрининга населения. Стоит отметить, что в Год семьи, объявленный в России, вопросы репродукции, рождаемости и демографии будут важными.
Отдельное внимание она уделила родословной, как одной из частей предиктивной аналитики. В пример она привела Республику Саха (Якутия), где формируют родословные на пять поколений, что позволяет выявлять заболевания, к которым предрасположены члены семей. По ее словам, это помогает понимать популяционные мутации и формировать профилактические мероприятия для рождения здоровых детей.
Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»