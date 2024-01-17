Виртуальная Казань, генетика и ЖКХ: о каких цифровых проектах рассказали Минниханову

Перед началом заседания Раис Татарстана осмотрел выставку, посвященную работе «Татэнергосбыта»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Высокий уровень прозрачности и собираемости платежей»

Заседание прошло в «Татэнергосбыте». Это предприятие – гарантирующий поставщик электрической энергии в республике. Оно занимается тем, что покупает электроэнергию на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности и продает потребителям – юридическим и физическим лицам. Кроме того, это еще и расчетный центр, который начисляет, принимает и распределяет деньги за жилищно-коммунальные услуги.

Перед началом заседания Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел выставку, посвященную работе «Татэнергосбыта». Здесь ему рассказали об организации работы с юридическими лицами, внедрении интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных домах и применении технологии анализа данных и машинного обучения в электросетевом комплексе республики.

Кроме того, Минниханова ознакомили с развитием биллинговой системы (автоматическая система расчетов) жилищно-коммунальных услуг «Коммунальные платежи» для населения республики.

Рустам Минниханов: «Создание на базе «Татэнергосбыта» Единого расчетного центра в 2018 году позволило повысить уровень сервиса для клиентов» Фото: rais.tatarstan.ru

Руководитель республики отметил, что «Татэнергосбыт» работает в республике с 2009 года и является связующим звеном между производителями и потребителями электроэнергии и услуг ЖКХ. Предприятие развивается, внедряет современные электронные сервисы, такие как личный кабинет и мобильное приложение.

«Создание на базе «Татэнергосбыта» Единого расчетного центра в 2018 году позволило повысить уровень сервиса для клиентов, обеспечить высокий уровень прозрачности и собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также гарантировать соответствие начислений требованиям законодательства», – добавил Раис Татарстана.

Он отметил, что в республике уровень собираемости платежей за ЖКУ превышает 99%, что во многом связано с тем, что Единый расчетный центр обслуживает 82% жилого фонда республики. Минниханов поручил главам муниципальных районов совместно с Министерством строительства и Жилищной инспекцией усилить работу в этом направлении.

Рифнур Сулейманов сообщил, что «Татэнергосбыт» обслуживает почти 1,9 млн физических и 45 тыс. юридических лиц Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ежемесячно поступает два миллиона платежей»

Директор «Татэнергосбыта» Рифнур Сулейманов сообщил, что предприятие обслуживает почти 1,9 млн физических и 45 тыс. юридических лиц.

Ежемесячно поступает два миллиона платежей по жилищно-коммунальным услугам на сумму более 5 млрд рублей. «Все средства без человеческого фактора расщепляются и не позднее рабочего дня перечисляются всем поставщикам услуг, которые в онлайн-режиме видят свои финансовые потоки, что обеспечивает полную прозрачность расчетов между всеми участниками жилищно-коммунальной отрасли», – отметил Сулейманов.

Он добавил, что за последние пять лет произошел прирост абонентской базы на 346 тыс. лицевых счетов, а прирост начислений и оплаты составил 1,7 млрд и 1,8 млрд рублей соответственно.

Директор компании также отметил, что большое внимание уделяется обслуживанию потребителей в цифровом формате. Так, электронными сервисами охвачены все этапы взаимодействия и на сегодняшний день пользователями личного кабинета являются более 720 тыс. клиентов.

«Наша цель – создание полноценного виртуального офиса, полностью исключающего необходимость личного посещения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Перечень функций в личном кабинете непрерывно увеличивается. Наша цель – создание полноценного виртуального офиса, полностью исключающего необходимость личного посещения наших подразделений населением», – подчеркнул Сулейманов.

Что касается будущих планов, то компания намерена интегрировать личный кабинет «Татэнергосбыта» с системой авторизации федерального портала государственных услуг, чтобы потребителям не нужно было запоминать отдельный пароль, и они могли пользоваться единым паролем федерального портала госуслуг.

Также компанией совместно с Министерством строительства и Минцифрой Татарстана разработан единый порядок и протокол автоматизированной передачи показаний от различных застройщиков новых домов, чтобы получать необходимые данные вне зависимости от типа системы учета того или иного дома.

Рифкат Минниханов: «Всего в Единый расчетный центр было переведено свыше 187 тыс. лицевых счетов, однако не во всех районах это поручение исполнено» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С 2021 года «Татэнергосбытом» проведены работы по переводу 37 управляющих и ресурсоснабжающих организаций в Единый расчетный центр. Всего было переведено свыше 187 тыс. лицевых счетов, однако не во всех районах это поручение исполнено», – рассказал также Президент Академии наук Татарстана, председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов.

По его словам, семь районов Татарстана на сегодняшний день остаются не подключенными к инфраструктуре «Татэнергосбыта». Кроме того, 13 крупных компаний республики также не перешли на закупку энергии от акционерного общества.

Рустам Минниханов отметил, что столица Татарстана занимает лидирующие позиции в российском рейтинге «умных» городов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Информационные системы – это фундамент для построения цифрового двойника города»

Рустам Минниханов отметил, что столица Татарстана занимает лидирующие позиции в российском рейтинге «умных» городов.

«В Казани накоплен большой опыт цифровизации процессов и муниципальных услуг. Благодаря использованию IT-решений наша столица занимает лидирующие позиции в российском рейтинге „умных" городов», — отметил руководитель республики.

Дмитрий Кремлев: «Существующие информационные системы – это фундамент для построения цифрового двойника города» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начальник Управления информационных технологий и связи исполкома Казани Дмитрий Кремлев рассказал, что за последние три года в городе в два раза выросло количество цифровых проектов и в 2,5 раза увеличилось использование вычислительных мощностей.

«В Казани два основных направления создания информационных систем: сервисы для граждан и сервисы для сотрудников. Существующие информационные системы – это фундамент для построения цифрового двойника города, поэтому наполнение их данными – важнейшая задача муниципалитета», – сказал Кремлев.

Он рассказал, что в прошлом году удалось оцифровать все архивные материалы инженерного отдела управления архитектуры, а также перевести в цифровой вид информацию о благоустройстве 220 казанских дворов.

По мнению Раиса Татарстана, генетические исследования могут помочь найти средства от тяжелых болезней и решить ряд задач в производстве вакцин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня мы говорим о сервисах, которые формируются вокруг пациента и его семьи»

Помимо ЖКХ на заседании обсудили и генетические исследования. По словам Раиса Татарстана, они могут помочь найти средства от тяжелых болезней и решить ряд задач в сельском хозяйстве и производстве вакцин.

«Важность данного направления неоднократно подчеркивал Президент страны Владимир Владимирович Путин. Генетические исследования должны помочь найти лечение для тяжелых заболеваний, решить задачи в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве и растениеводстве, а также в производстве вакцин», — перечислил Минниханов.

Он отметил, что в Татарстане эта работа ведется на базе Республиканской клинической больницы совместно с Казанским федеральным университетом, Поволжским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма и компанией «БАРС Груп».

Эльвира Гильманова: «Сегодня мы говорим о сервисах, которые формируются вокруг пациента и его семьи» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель гендиректора «БАРС Груп» Эльвира Гильманова в своем докладе подчеркнула, что в современной медицине необходимо переходить на персонализированный, превентивный подход.

«Если раньше все сервисы формировались вокруг врача и медицинской организации, то сегодня мы говорим о подходах клиентоцентричности. Сегодня мы говорим о сервисах, которые формируются вокруг пациента и его семьи», – сказала она.

Гильманова отметила, что в современном мире формируется и развиваются онкогенетика, которая уже вошла в тариф ОМС, и репродуктивная генетика – Минздрав поручает регионам формирование репродуктивного скрининга населения. Стоит отметить, что в Год семьи, объявленный в России, вопросы репродукции, рождаемости и демографии будут важными.

Отдельное внимание она уделила родословной, как одной из частей предиктивной аналитики. В пример она привела Республику Саха (Якутия), где формируют родословные на пять поколений, что позволяет выявлять заболевания, к которым предрасположены члены семей. По ее словам, это помогает понимать популяционные мутации и формировать профилактические мероприятия для рождения здоровых детей.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru