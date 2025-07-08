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Происшествия 8 июля 2025 11:43

Виртуальная гадалка обманула жительницу Казани почти на миллион рублей

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59-летняя жительница Казани стала жертвой мошенничества, обратившись к «ясновидящей» в интернете. Она перевела около 800 тысяч рублей за дистанционные «магические обряды», строго следуя инструкциям незнакомки, сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Когда деньги закончились, женщина заняла у знакомых, но изменений в жизни не заметила и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Казанские полицейские проводят расследование и призывают горожан быть осторожными с предложениями экстрасенсорного характера.

#Мошенничество
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