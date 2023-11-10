Вираж в допинг-скандале и камбэк Тутберидзе: с чем Валиева приехала на Гран-при в Казани

Главным хедлайнером этапа Гран-при в Казани, безусловно, станет Камила Валиева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первое появление Валиевой и Тутберидзе в сезоне

Главным хедлайнером этапа Гран-при в Казани, безусловно, станет Камила Валиева. Для фигуристки эти соревнования станут первыми в новом сезоне. Как и в прошлом году, олимпийская чемпионка стартует в столице Татарстана. Она сама настояла на том, чтобы выступить в своем родном городе.

Хотя эмоциональный фон вокруг нее будет в этот момент не очень приятный. Все дело в том, что буквально за день до старта в Лозанне завершатся слушания по допинговому скандалу с участием Валиевой. Разбирательство тянется уже с февраля 2022 года, когда в допинг-пробе фигуристки был обнаружен запрещенный триметазидин. Окончательное решение по делу официально в Спортивном арбитражном суде (CAS) только через пару недель, но от этого спортсменке не легче.

Для Этери Тутберидзе турнир также станет первым в сезоне – ранее она не присутствовала ни на одном российском соревновании после контрольных прокатов в сентябре Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сопровождать Валиеву на этапе в Казани будет ее тренер Этери Тутберидзе. Для специалиста этот турнир также станет первым в сезоне. Ранее она не присутствовала ни на одном российском соревновании после контрольных прокатов в сентябре. Поддерживать своих подопечных на этапах в Уфе, Омске и Красноярске ездили другие тренеры группы «Хрустального». Это вызвало немало шума, ведь параллельно с этим Тутберидзе ездила на соревнования по Европе и Америке. Там у нее выступала дочь Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным, недавно перешедшая в сборную Грузии.

Впрочем, в интервью «ТИ-Спорт» эксперт по фигурному катанию и президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отметил, что в таком поведении Тутберидзе нет ничего плохого.

«Каждому тренеру нужна передышка, нужна перезагрузка. Собраться с мыслями, осмыслить происходящее и так далее. У нее нет большой мотивации? Ни в коем случае! Конечно, там есть, наверное, и личные моменты. Но она все время, как железный человек, выходила и давала результат. Тутберидзе поднимала престиж страны через достижения своих воспитанниц», – оправдал тренера Лайшев.

Появление Тутберидзе на этапе в Казани должно положительно сказаться на выступлении Валиевой. Фигуристка получит необходимую поддержку от тренера, что немаловажно в нынешней жизненной ситуации у спортсменки. Полные трибуны Дворца спорта также должны придать уверенности Камиле. С казанскими зрителями у фигуристки взаимная любовь.

Сергей Кононыхин: «Не приехать в родную Казань Валиева не могла, о чем сразу нам и сообщила» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы с нетерпением ожидаем приезд Камилы Валиевой. У нее заложено в плане выступление в Казани. Радует, что вне зависимости от всех слушаний, она хотела выступать здесь. Ее корни здесь, в Татарстане. Не приехать в родную Казань она не могла, о чем сразу нам и сообщила», – сказал на пресс-конференции, посвященной казанскому этапу Гран-при вице-президент Федерации фигурного катания России Сергей Кононыхин.

Кто в соперниках у Валиевой?

Первые три этапа Гран-при в женском одиночном катании получились довольно скучными. В Уфе и Омске безоговорочно победила Аделия Петросян. Ученице Тутберидзе хватило прокатов даже с кучей падений, чтобы завоевать две победы. На третьем этапе в заявке не оказалось ни одной фигуристки с прыжками ультра-си. Поэтому зрители в Красноярске наблюдали импровизированный чемпионат Европы времен санкций, где в отсутствие россиянок значительно упал уровень соревнований.

На этапах Гран-при в Уфе и Омске безоговорочно победила Аделия Петросян Фото: © Мария Евтеева, fsrussia.ru

Нечто подобное было в Казани в прошлом году. Тогда на казанском этапе не нашлось серьезных соперниц для Валиевой. Камила легко выиграла, успевая после своих прокатов выступить перед зрителями на бис. На этот раз в заявку на этапе в Казани попали сразу несколько сильных фигуристок.

Навязать борьбу за победу могут Софья Муравьева и Алина Горбачева. Каждая из них имеет свои козыри в противостоянии с Валиевой. Однако здесь на первый план выходит вопрос готовности спортсменок. Муравьева способна прыгать тройной аксель, но смогла ли она их восстановить после межсезонья? Горбачева в своем арсенале имеет четверной сальхов, что уже продемонстрировала на видео с тренировки пару дней назад. Осталось только исполнить его в официальных соревнованиях, ведь на этапе в Омске квад у нее не получился.

Примечательно, что Муравьева в прошлом сезоне тоже заявлялась на этап в Казани, но в итоге снялась по медицинским показателям. В этот раз ученица Плющенко планирует все же выступить, для нее это будет первый официальный выход на лед в сезоне. Горбачева же повысила к себе интерес летом нынешнего года. Фигуристка попала в новостные сводки, «потерявшись» после ссоры с тренером. Сама Алина, кстати, незадолго до приезда в Казань призналась в любви к городу.

«Готовлюсь к Казани. Один из моих любимых городов!» – написала фигуристка в своих соцсетях несколько дней назад.

Дарья Садкова, выступления которой также ждут в столице Татарстана, входит в число фигуристок из нового поколения учениц Тутберидзе Фото: © Юлия Комарова, fsrussia.ru

Также в Казани выступит Дарья Садкова. Она входит в число фигуристок из нового поколения учениц Тутберидзе. Фигуристка только-только начинает соревноваться среди взрослых, но уже владеет несколькими элементами ультра-си. Ее катание сравнивают с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой, поэтому интерес к ней тоже особенный. В прошлом сезоне Садкова запомнилась своим выступлением в Казани на юниорском этапе Гран-при. Дарья упала с вращения на лед и разбила подбородок, а в самом турнире осталась лишь третьей.

Явные фавориты у мужчин и среди пар

В мужской части соревнований есть очевидный фаворит. Для действующего чемпиона России Евгения Семененко выступление в Казани станет вторым в сезоне. Ранее фигурист выиграл этап Гран-при в Уфе, где уверенно обошел всех своих конкурентов. В его соперниках значатся уроженец столицы Татарстана Глеб Лутфуллин и Макар Игнатов, которые на том же уфимском старте заняли четвертое и пятое места, соответственно. Из остальных можно выделить талантливого Даниила Самсонова и Григория Федорова, финишировавшего третьим на этапе в Омске.

Казанские любители фигурного катания будут ожидать выступления Ясмины Кадыровой с Валерием Колесовым Фото: © Татьяна Фладе, fsrussia.ru

В парном катании казанские любители фигурного катания будут ожидать выступления Ясмины Кадыровой с Валерием Колесовым. Спортсменка из Казани всегда пользовалась популярностью в своем родном городе. Так что не станет исключением и нынешнее появление пары. Тем более они точно будут бороться за призовые места. В прошлом сезоне, например, Кадырова и Колесов заняли второе место на этапе в Казани, уступив только более именитым Тарасовой и Морозову.

В этот раз фаворитом на победу в спортивных парах являются Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Осенью 2020 года они уже побеждали в Казани, причем опередили здесь сразу две ведущие пары страны – Бойкову-Козловского и Тарасову с Морозовым. Сейчас такого ожесточенного соперничества не ожидается. Потерять первое место Мишина и Галлямов могут только по своей вине. Настолько они превосходят своих конкурентов по этапу.

Конечно, больше всего ожидают приезда любимицы казанской публики — Валиевой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предварительный состав участников

Женщины: Камила Валиева, Карима Аскарова, Ксения Говорова, Алина Горбачева, Рената Губашева, Ангелина Козырева, Арина Кшецкая, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Валерия Овчинникова, Полина Свириденко, Мария Талалайкина.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мухортов, Владимир Ощепков, Максим Петров, Иван Попов, Даниил Самсонов, Кирилл Сарновский, Евгений Семененко, Григорий Федоров.

Пары: Карина Акопова / Никита Рахманин, Ясмина Кадырова / Валерий Колесов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина / Артем Грицаенко, Таисия Собинина / Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков, Майя Шегай / Игорь Шамшуров.

Расписание этапа Гран-при России в Казани:

11 ноября, суббота:

13.30 Мужчины. Короткая программа

15.15 Женщины. Короткая программа

17.45 Пары. Короткая программа.

12 ноября, воскресенье:

13.00 Мужчины. Произвольная программа

15.00 Женщины. Произвольная программа

17.00 Пары. Произвольная программа.