Радий Хабиров выразил соболезнования в связи с крушением L-410

«От имени жителей Республики Башкортостан и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в авиационной катастрофе, произошедшей 10 октября 2021 года в Мензелинском районе Республики Татарстан», — заявил Глава республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Башкортостан потрясён известием о трагедии, которая унесла жизни жителей и нашей республики. Она острой болью отозвалась в наших сердцах. Терпения, мужества и душевных сил родным и близким погибших. Прошу передать им наши слова сочувствия и поддержки. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — подчеркнул Хабиров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что среди погибших при крушении самолета было девять татарстанцев, четыре жителя Башкирии, два — Удмуртии и один — Челябинской области.