Виновные в развале СССР, запах «Жигулей» и эхо «Крокуса»: о чем говорили в Госсовете РТ

Юрий Камалтынов: «Заседание поручено провести мне, поскольку Фарид Хайруллович находится на больничном»

Фото: rais.tatarstan.ru

Фарид Мухаметшин пропустил заседание из-за болезни

Пятьдесят второе заседание Государственного Совета Татарстана прошло без участия главы парламента Фарида Мухаметшина. «Заседание поручено провести мне, поскольку Фарид Хайруллович находится на больничном», – пояснил отсутствие своего руководителя, открывая сессию, зампредседателя Госсовета Юрий Камалтынов.

При этом заседание не пропустил Раис республики Рустам Минниханов, который еще день назад находился с рабочим визитом в Узбекистане.

Изначально в повестку было внесено 20 вопросов, но депутаты попросили включить и дополнительные. В результате она расширилась до 26 пунктов, в основном за счет федеральных законопроектов.

Но прежде чем парламентарии перешли к рассмотрению проектов законов, они выслушали пять докладов: о деятельности детского омбудсмена, бизнес-омбудсмена, Общественной палаты, Академии наук Татарстана и депутатов Государственной Думы.

К слову, вопрос о работе представителей нижней палаты российского парламента был впервые включен в повестку сессии. По нему отчитался Айрат Фаррахов — координатор депутатов Госдумы от Татарстана. Именно на доклады ушла большая часть времени заседания.

Рифкат Минниханов особое внимание уделил цифровым решениям для сохранения татарского языка Фото: rais.tatarstan.ru

Академия наук хочет создать исследовательский центр ИИ с применением татарского языка

Первым выступил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Особое внимание он уделил цифровым решениям для сохранения татарского языка. Глава учреждения рассказал о разработке Института прикладной семиотики – машинном переводчике «Татсофт». На сегодня уже обработано более 30 млн запросов из более чем 110 стран мира. «В Google Play есть бета-версия мобильного приложения для Android, в апреле должна появиться версия для iOS», – отметил Минниханов.

По его словам, для создания современных языковых сервисов необходим большой объем качественных лингвистических ресурсов. В институте разработано и регулярно пополняется несколько видов подобных ресурсов: национальный корпус татарского языка, электронный атлас татарских народных говоров, лингвистический портал «Тюркская морфема».

Минниханов добавил, что в прошлом году Институт прикладной семиотики представил первый общедоступный речевой сервис для татарского языка. Он позволяет распознавать и синтезировать татарскую речь. «Наши специалисты работают над созданием больших языковых моделей и подготовкой речевых датасетов», – подчеркнул спикер.

Более того, сейчас рассматривается возможность создания исследовательского центра искусственного интеллекта с акцентом на применение татарского языка.

До начала заседания в парламенте была развернута выставка Академии наук, приуроченная к Году научно-технологического развития в Татарстане Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

До начала заседания в парламенте была развернута выставка Академии наук, приуроченная к Году научно-технологического развития в Татарстане. Возле стендов академики информировали депутатов о деятельности своего отделения, его научных направлениях, разработках и результатах. Возможно, поэтому уже на самой сессии вопросов к докладчику у парламентариев не возникло.

Лишь депутат Фадбир Сафин поинтересовался, нужны ли какие-то рекомендации, чтобы поднять статус академии, «поскольку наука сегодня играет исключительно важную роль». «Того, что есть, достаточно», – ответил, улыбаясь, Минниханов.

Айрат Фаррахов предложил для более глубокой проработки законодательных инициатив Татарстана активнее использовать процедуру «нулевого» чтения Фото: rais.tatarstan.ru

Депутаты Госдумы от Татарстана сгенерировали 300 проектов законов

Следующим докладчиком стал Айрат Фаррахов. Он напомнил, что в Государственной Думе работают 15 депутатов от Татарстана. «Республику представляет самая большая депутация после Москвы. Например, нас больше, чем фракция “Новые люди“», – заявил он.

Более 300 законопроектов в этом созыве Госдумы внесено депутатами от Татарстана. Из них принято свыше 70%, похвалился результатами парламентарий.

«В среднем каждым депутатом Госдумы от Татарстана внесено 24 проекта федеральных законов. В портфеле Госдумы – 16 законопроектов, внесенных депутатами Госсовета РТ. Мы договорились, что там, где это необходимо, соавторами будут выступать депутаты Госдумы от республики», – сказал он.

Фаррахов предложил для более глубокой проработки законодательных инициатив Татарстана активнее использовать процедуру «нулевого» чтения, когда законопроекты рассматриваются до официального внесения в Госдуму. «А также использовать возможность обратиться к Председателю Правительства России для проработки возможных возражений федеральных органов исполнительной власти», – добавил он.

По словам депутата, реализация тезисов послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию будет включать 74 законопроекта. «Общая стоимость инициатив главы государства составит 6 трлн рублей на ближайшие шесть лет», – сообщил он.

Вопросов к докладчику от татарстанских депутатов поступило немало Фото: rais.tatarstan.ru

«Ни одна иностранная машина не пахнет так, как наши «Жигули»

Вопросов к докладчику от татарстанских депутатов поступило немало. Так, Раиль Шамсутдинов поинтересовался использованием отечественных машин госслужащими. Он упомянул, что 20 октября прошлого года Минпромторг России выпустил соответствующие рекомендации.

«Рекомендация действует с 1 января 2024 года. В связи с этим вопрос: есть ли у вас статистика по ее выполнению депутатами Госдумы?» – спросил Шамсутдинов.

Фаррахов ответил, что поручение Президента РФ Владимира Путина по этому вопросу утверждено Советом Государственной Думы. «Он принял единое решение в части автомобильного транспорта, который используется в Москве, оно до всех доведено и контролируется. Больше не закупаются автомобили, которые не входят в перечень, утвержденный Минпромторгом», – подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, перечень включает порядка восьми моделей. «Кроме того, разрешено использование автомобилей, которые произведены на территории России и имеют VIN РФ (идентификационный номер, – прим. Т-и)», – добавил он.

«От себя скажу, что когда я полечу, попрошу, чтобы меня в аэропорту встретил автомобиль. Приезжают и “Форд Мондео”, и “Жигули” – нормальная машина, хорошая. Могу сказать, что ни одна иностранная машина не пахнет так, как наши “Жигули”», – заявил Фаррахов.

Хафиз Миргалимов обратился к Фаррахову с наболевшим вопросом по законопроекту о «детях войны» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В развале Советского Союза участвовала Коммунистическая партия, а не «Единая Россия»

Депутат Хафиз Миргалимов обратился к Фаррахову с наболевшим вопросом по законопроекту о «детях войны». «В Госдуме больше всего депутатов вашей партии. Коммунистическая партия уже десять лет предлагает принять закон о “детях войны”. Никак не может решиться большая партия проголосовать за этот закон. 42 субъекта РФ такой закон уже приняли и финансово поддерживают», – заявил он.

«Скажу так, в развале Советского Союза участвовала все-таки Коммунистическая партия, а не “Единая Россия”, которая в последующем во главе с нашим лидером, Владимиром Путиным, доказала и доказывает всему миру суверенность России. Думаю, что это не предмет торга политических партий в таком святом вопросе – поддержки “детей войны”. А предмет конкретных действий, которые необходимо предпринимать», – парировал Фаррахов.

По его словам, при распределении бюджета депутаты исходят из того, чтобы оказать максимальную поддержку за счет федеральных средств, а не региональных, в том числе «детям войны». При этом сплошное выделение средств депутат назвал нецелесообразным. По его мнению, это создает много спорных и нерешаемых вопросов.

«Ваши предложения мы активно обсуждаем. Но наша позиция – мы должны помогать всем тем, кто действительно нуждается. У нас есть “дети войны”, которые не нуждаются. Мы должны формировать меры поддержки по нуждаемости, а не по принадлежности к определенной категории», – резюмировал Фаррахов.

Ирина Волынец подчеркнула, что иногда только после обращения к Уполномоченному или в прокуратуру становится известно, что конфликт в школе длился на протяжении нескольких лет Фото: rais.tatarstan.ru

«Многие школьные коллективы стараются не замечать буллинга»

Следом за Фарраховым о своей работе за прошлый год отчиталась Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, в 2023 году вопросы защиты права детей на семью и семейные связи занимали треть всех обращений.

«На 10% выросло количество семей, поставленных на межведомственный учет как находящиеся в социально опасном положении. За три года Аппаратом уполномоченного оформлено 895 сигнальных карт по фактам семейного неблагополучия», – сообщила детский омбудсмен.

В обращениях жителей Татарстана по теме школьного образования конфликты занимают второе место, добавила она. «Многие школьные коллективы, к сожалению, не создают конфликтные комиссии, стараются не замечать буллинга, травли. Все инструменты и механизмы сегодня есть, нужно их использовать вместо заметания под ковер», – сказала Волынец.

Она подчеркнула, что иногда только после обращения к уполномоченному или в прокуратуру становится известно, что конфликт в школе длился на протяжении нескольких лет.

«Буквально вчера в СМИ вышла информация, что в одной из школ страны родители взыскали 50 тыс. рублей с администрации организации за то, что ребенок подвергался травле. Хорошо это или плохо? Вопрос, на самом деле, сложный. Не станут ли эти штрафы, такие меры новым основанием для разногласий между школой и родителями? Мне кажется, что это очень опасная практика», – заметила спикер.

Фарид Абдулганиев сообщил, что сейчас в республике зарегистрировано более 174,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса Фото: rais.tatarstan.ru

«На первое место вышли предприниматели из сферы гостиничного бизнеса»

Закрыв вопросы с детским омбудсменом, парламентарии выслушали отчет бизнес-омбудсмена Фарида Абдулганиева. Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей сообщил, что сейчас в республике зарегистрировано более 174,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

«Это самая большая цифра за все последние годы и на 6840 предпринимателей, или на 4%, больше по сравнению с предыдущим годом. Общая численность занятых в частном бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, выросла на 10,4% и к концу года превысила 860 тыс. человек. Это более 41% от общего числа занятых в экономике республики. При этом количество самозанятых в республике выросло на 30,7% и превысило 306 тыс. человек», – проинформировал он.

После выступления докладчика депутат Ильшат Аминов поинтересовался, какие сферы деятельности больше всего привлекают предпринимателей.

«В прошлом году увидели такой переломный момент – на первое место вышли предприниматели из сферы гостиничного бизнеса. Этому есть логичное объяснение – внутренний туризм стал развиваться. Это на первом месте. Причем эта сфера дважды опередила традиционную для малого бизнеса торговлю. Она остается на втором месте», – ответил Абдулганиев.

По его словам, резкий скачок по количеству зарегистрированных в прошлом году предпринимателей произошел в сфере логистики. Кроме того, почти на 6,5% выросло число зарегистрированных компаний в IТ-сфере. «Санкции существенно изменили структуру подходов к малому бизнесу», – подчеркнул уполномоченный.

После выступления Фарида Абдулганиева депутат Ильшат Аминов поинтересовался, какие сферы деятельности больше всего привлекают предпринимателей Фото: rais.tatarstan.ru

«Как можно оформить на работу мигранта, не желающего знать русский язык?»

Не обошли вниманием на сессии и теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», произошедший неделю назад – 22 марта. Депутат Фадбир Сафин отметил, что правоохранительные органы сработали оперативно, исполнители этого преступления задержаны.

«Найдут и заказчиков. Но люди спрашивают, как такое могло произойти. Что делать, чтобы защитить наших граждан, как обеспечить их безопасность? После теракта начались массовые проверки мигрантов. Сотни мигрантов получили “билет в один конец”, были выдворены за пределы нашей страны», – сказал он.

По разным данным, в России сейчас находится 7-10 млн мигрантов. Большинство из них работают, учатся и соблюдают законы РФ, добавил парламентарий.

Фадбир Сафин: «МВД республики в прошлом году выявило более 12 тыс. административных правонарушений по линии миграции» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Но есть и проблемы. МВД республики в прошлом году выявило более 12 тыс. административных правонарушений по линии миграции. Вынесено 27 решений о депортации иностранных граждан, возбуждено 149 уголовных дел», – отметил Сафин.

В связи с этим, по его мнению, нужно продумать методы работы по интеграции мигрантов в российское общество, «обеспечить безусловное соблюдение законодательства».

«Как можно оформить на работу мигранта, не желающего знать русский язык, наши законы? Как они умудряются получать российские паспорта? Как один из преступников, который сидел пять лет в Таджикистане, попал в нашу страну? Татарстан, конечно, гостеприимная республика, но нам нужно принять меры, чтобы защитить татарстанцев», – продолжил он.

В завершение Сафин предложил представителям правоохранительных органов и министерств вместе обсудить вопросы миграционной политики.