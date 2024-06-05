Виновник взрыва в казарме в Белгородской области получил 23 года колонии

2-й Западный окружной военный суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор в отношении мобилизованного жителя Свердловской области Дмитрия Лобовикова. Он признан виновным в гибели семи военнослужащих и причинении травм 16 сослуживцам в результате взрыва гранаты в казарме, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в январе 2023 года в одной из воинских частей Белгородской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Лобовиков бросил гранату в помещение, где спали его сослуживцы.

Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил мобилизованного к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 70 тысяч рублей и лишение воинского звания «младший сержант».