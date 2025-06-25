«Виновата учитель информатики»: директор школы обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ

Ссылка на сайте еврейской школы Казани, которая вела на сбор средств в пользу евреев, «пострадавших от Российского вторжения в Украину», стала причиной штрафа, выписанного директору. Она в свою очередь с решением суда не согласилась, заверив, что указаний на размещение этой ссылки не давала, и предложила суду оценивать ее действия как халатность.





Верховный суд рассмотрел апелляцию по делу директора казанской школы №12 «Мишпахтейну» Розалии Козловской

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ссылка на сайте школы привела к штрафу за дискредитацию ВС РФ»

Сегодня Верховный суд рассмотрел апелляцию по делу директора казанской школы №12 «Мишпахтейну» Розалии Козловской. Недавно Вахитовский районный суд оштрафовал директора школы по статьям о дискредитации Вооруженных Сил РФ и возбуждении вражды.

Все из-за ссылки на сайте школы, которая вела на страницу Еврейского агентства для Израиля («Сохнут»). На сайте «Сохнут» шел сбор денег на помощь евреям, «пострадавшим от Российского вторжения в Украину». За выложенную ссылку директор была оштрафована на 187 тысяч рублей.

«В постановлении, вынесенном прокурором Вахитовского района, указано, что на сайте школы была размещена ссылка на другой сайт, на котором содержались запрещенные в РФ материалы, которые в том числе были направлены на разжигание ненависти или вражды», – зачитал председательствующий на процессе судья материалы дела.

С апелляцией в суд обратилась сама Козловская – она выразила несогласие с решением районного суда. Кроме того, она обратила внимание суда на процессуальные нарушения – по ее словам, на момент рассмотрения дела она не была готова к защите своих интересов. Более того, в тот же период в том же суде находился второй административный материал на нее – идентичный. Козловская в жалобе подчеркнула, что в ее действиях нет состава правонарушения. На фоне всего вышеперечисленного Розалия Козловская просила прекратить дело и отменить постановление Вахитовского суда, а также отменить выписанный ей штраф.

С апелляцией в суд обратилась сама Козловская – она выразила несогласие с решением районного суда, оштрафовавшего директора школы по статьям о дискредитации ВС РФ и возбуждении вражды Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Это не дискредитация, а халатность»

Суд начался с речи адвоката Козловской. Защитник уверял суд, что цели дискредитировать Вооруженные Силы России у его подзащитной не было и что ту самую злополучную ссылку на сайте размещала не она. Единственное, в чем если она виновата, так это в том, что не распорядилась удалить эту ссылку.

«Я хочу обратить внимание, что вмененная статья предполагает именно действия по размещению информации, дискредитирующей ВС РФ. В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении на вопрос: "Установлено ли достоверно, кем была размещена данная информация?" ответ был отрицательным. Поскольку Козловская является директором школы, то, по мнению прокуратуры, именно она должна нести ответственность. Вина установлена, поскольку Козловская допустила размещение этой информации на сайте. Бездействие, в частности неудаление информации, может быть основанием для привлечения к ответственности, если только это бездействие само по себе является нарушением закона. Различие между неудалением и размещением является ключевым. Прокуратура, однако, считает, что Козловская виновна как должностное лицо. Отсутствует также умысел и мотив. Далее будут представлены материалы о военно-патриотическом воспитании, наградах и прочие явные свидетельства отсутствия мотива», – рассказал адвокат Розалии Козловской.

Следующей выступила в свою защиту сама Розалия Козловская. Директором школы №12 она работает с 2020 года. К слову, уход ее предшественницы – Ольги Трупп, как писали тогда СМИ, стал неприятной новостью для родителей и преподавателей.

«На официальном сайте школы более 20 основных вкладок. Была вкладка "Международное сотрудничество", которая была создана еще до моего назначения, в 2015 году. И во вкладке "Международное сотрудничество" была ссылка на Еврейское агентство. И на русской версии этого сайта не было ничего порочащего. Вся информация, предоставленная прокуратурой, была на английской версии сайта. Вся информация размещается на сайте по поручению заместителей и директора школы. Поручений для помещения чего-либо в эту вкладку от меня или заместителей не было. Я запросила у Министерства образования РТ информацию о том, какого числа и с какого IP-адреса была размещена эта конкретная ссылка. Изменения в эту вкладку вносились еще до начала СВО», – рассказала Розалия Козловская.

Розалия Козловская объяснила суду, что ответственность за наполнение сайта несет учитель информатики.

«Соответственно, мной не было отдано поручение о размещении этой ссылки. Кроме того, у меня нет полномочий отслеживать и наполнять этот сайт. А контроль за сайтом и размещением несут Анастасия Суханова и профильный заместитель. Помимо прочего, мы много делаем для гражданской воспитательной работы. Наша школа считается одной из лучших по гражданскому воспитанию. Мы снимаем фильмы, посвященные СВО, отправляем письма бойцам, оказываем помощь фондам и многое другое. Мы проводим огромную работу с "Юнармией", наша школа первой в России сделала нейрокавер на гимн юнармейцев. Это стало для нашей республики визитной карточкой», – рассказала Розалия Козловская.

На сайте школы была размещена ссылка на другой сайт, на котором содержались запрещенные в РФ материалы Фото: mon.tatarstan.ru

«Слова, используемые на сайте, также используются многими русскими СМИ»

После стороны защиты выступили сразу два эксперта в области лингвистики. Одного вызвала сторона обвинения, второго – сторона защиты. Оба эксперта сразу заняли позиции по разные стороны баррикад. Эксперт, вызванная прокурором, подтвердила, что информация, размещенная на сайте еврейского агентства, дискредитирует ВС РФ. Вторая, привлеченная стороной защиты, заявила о том, что информация – общая, нейтральная и честь армии России не порочит.

«Слова, используемые на сайте, также используются многими русскими СМИ. Негативной окраски, по моему мнению, они не имеют», – рассказала эксперт со стороны защиты.

В конечном итоге председательствующий судья удалился в совещательную комнату для принятия решения. Позже судья вернулся, чтобы зачитать свое решение – решение суда первой инстанции оставить без изменений, Розалия Козловская обязана выплатить штраф в 187 тысяч рублей.