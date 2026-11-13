Винокуров презентовал Путину проект Центра тяжелой атлетики в Казани

Президент Федерации тяжелой атлетики России Александр Винокуров на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта рассказал о крупных инфраструктурных проектах. Одним из них стал Центр тяжелой атлетики в Казани, который федерация построит совместно с Правительством Татарстана.

«Совместно с правительством Татарстана мы строим международный дворец тяжелой атлетики в Казани, который претендует на то, чтобы стать первым центром в Европе, работающим под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики. Да, еще много работы по совершенствованию залов в регионах, но процесс идет, и мы признательны главам субъектов, которые работают с нами по этому направлению», – сказал Винокуров.

Другой инфраструктурный проект представил президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков – речь о бесплатных беговых центрах, которые открываются по всей стране. «Десять уже открыто, десять будет открыто до конца года, и еще пять запланировано. Это для любителей, для вовлечения детей и любителей в занятия легкой атлетикой, в первую очередь бегом», – отметил Фрадков.

В Казани беговой центр возведут по соседству с Дворцом водных видов спорта. Предварительно планируется строительство административно-бытового корпуса и укладка бегового покрытия (круг – 200 метров).