Виноградов назвал особенности выборов в Татарстане

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов назвал особенности проведения выборов в Госдуму в Татарстане на пресс-конференции.

Первая особенность, по мнению Виноградова, связана с вниманием республики к процедурам голосования. Он отметил, что Татарстан учитывает разное отношение избирателей к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) и сохраняет привычные способы участия в выборах.

Второй особенностью Виноградов назвал возможность использовать думские выборы для продвижения интересов Татарстана и отдельных территорий на федеральном уровне.

«Момент второй – аргумент рациональный, связанный с пониманием Государственной думы как лоббистского органа, где территории в непростой подчас конкурентной борьбе даже с однопартийцами предъявляют свои желания, ожидания, настойчивость продвижения интересов республики, отдельных территорий и отбивают те контраргументы, которые когда-либо возникали в отношении Татарстана», – сказал политолог.

Третьей особенностью Виноградов назвал внимание к общественной реакции на происходящие события. По его словам, для отношений граждан и власти важна способность не игнорировать произошедшие эксцессы и выстраивать соответствующую коммуникацию.

По его мнению, стоит учитывать, что в обществе присутствует тревога, которая сейчас пошла на спад. Это тоже может отразиться на показателях явки и на ходе голосования.

«2026-й год – в российском обществе это год тревожности. Мы видим, сейчас социология показывает некоторый спад тревожности в сентябре, но с апреля по август довольно сильный уровень тревожности, который вызывает разные реакции. У кого-то раздражение, у кого-то апатия, нежелание во всем участвовать – это те примеры, которые каждый из нас вокруг себя видит, и это совершенно естественно», – добавил Виноградов.