В КРК «Пирамида» 26 ноября в 18.00 состоится большой благотворительный концерт «Своими делами Отечество славим!» с участием популярных артистов татарской эстрады. Всю выручку с концерта организаторы обещают направить на поддержку семей мобилизованных и гуманитарную помощь участникам СВО. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала ректор КазГИК Роза Ахмадиева.

Казанский институт культуры является соорганизатором мероприятия наряду с Министерством культуры России, госфондом «Безопасность дорожного движения» и Молодежным центром «Салават» при поддержке популярного певца Салавата.

Услышать на концерте можно будет народную артистку России и Татарстана, лауреата Госпремии Тукая Винеру Ганееву, заслуженных артистов республики Альфиса Галиуллина, Раяза Фасихова, Флорита Гиздатуллина, народную артистку Татарстана, восходящую звезду Алину Шарипжанову, лауреата международных и всероссийских конкурсов Рузиля Булатова. А также Эмиля Талипова, Вадима Захарова, Лилию Муллагалиеву, Ильнара Миранова, Айнура Муратова, творческие коллективы Казанского института культуры, обладателей Гран-при фестиваля «Наше время» фонда «Безопасность дорожного движения».

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».