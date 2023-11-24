Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Винера Ганеева и Алина Шарипжанова споют в Казани, чтобы помочь семьям бойцов СВО
В КРК «Пирамида» 26 ноября в 18.00 состоится большой благотворительный концерт «Своими делами Отечество славим!» с участием популярных артистов татарской эстрады. Всю выручку с концерта организаторы обещают направить на поддержку семей мобилизованных и гуманитарную помощь участникам СВО. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала ректор КазГИК Роза Ахмадиева.
Казанский институт культуры является соорганизатором мероприятия наряду с Министерством культуры России, госфондом «Безопасность дорожного движения» и Молодежным центром «Салават» при поддержке популярного певца Салавата.
Услышать на концерте можно будет народную артистку России и Татарстана, лауреата Госпремии Тукая Винеру Ганееву, заслуженных артистов республики Альфиса Галиуллина, Раяза Фасихова, Флорита Гиздатуллина, народную артистку Татарстана, восходящую звезду Алину Шарипжанову, лауреата международных и всероссийских конкурсов Рузиля Булатова. А также Эмиля Талипова, Вадима Захарова, Лилию Муллагалиеву, Ильнара Миранова, Айнура Муратова, творческие коллективы Казанского института культуры, обладателей Гран-при фестиваля «Наше время» фонда «Безопасность дорожного движения».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»