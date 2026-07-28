Вильмар Барриос покинет «Зенит» из-за решения Семака и лимита на легионеров

Полузащитник петербургского «Зенита» колумбиец Вильмар Барриос готовится к уходу из клуба. Как сообщает инсайдер и журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, 32-летний хавбек не устраивает главного тренера Сергея Семака из-за потери скорости. Руководство команды приняло решение расстаться с опорником ещё весной.

Причинами ухода называются высокая зарплата футболиста, его возраст (осенью ему исполнится 33 года) и, главное, лимит на легионеров. Именно ради освобождения места под иностранца «Зенит» в первую очередь и забирает из «Локомотива» полузащитника Артёма Карпукаса, по данным источника.

Барриос выступает за сине-бело-голубых с зимы 2019 года. В текущем сезоне-2026/27 он провёл всего 2 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

За время работы в «Зените» Барриос семь раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и пять раз — Суперкубок. Напомним, что в первом туре РПЛ нового сезона «Зенит» разгромил «Акрон» со счётом 5:0.