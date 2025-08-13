Виллиан Роша обратился к болельщикам ЦСКА с прощальной речью

Фото: pfc-cska.com

Защитник Виллиан Роша подготовил видеообращение для болельщиков ЦСКА, в котором он попрощался с ними. Роша выступал в составе армейцев три сезона – с 2022 года.

«Привет, болельщики ЦСКА. Я прощаюсь с вами. Хотел сказать вам огромное спасибо. Поблагодарить за все, что мы пережили. Три года — огромная радость. Три титула выиграно. К сожалению, немного не хватило нам взять чемпионат, но я буду среди болельщиков болеть за вас.

Хотел бы также поблагодарить одноклубников за теплоту, когда я приехал, все приняли меня очень тепло. Хотел поблагодарить клуб, прекрасный клуб, даже слов нет. Клуб всегда был рядом, делал все, чтобы я чувствовал себя как дома, чтобы я чувствовал себя счастливым. Хотел поблагодарить вас за все. Спасибо огромное, и станьте чемпионом в этом году. Я буду среди болельщиков, буду поддерживать вас, хорошо? Обнимаю вас крепко, я с вами», — сказал Роша в видео, опубликованном в телеграм-канале «армейского» клуба.

Напомним, вчера стало известно, что бразилец покинет ЦСКА и перейдет в «Аль-Джазиру» из чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.

ЦСКА на данный момент располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российский Премьер-лиги, набрав 8 очков после четырех туров. «Армейцы» дважды выиграли и дважды сыграли вничью.