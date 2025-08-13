news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 августа 2025 09:11

Виллиан Роша обратился к болельщикам ЦСКА с прощальной речью

Читайте нас в
Телеграм
Виллиан Роша обратился к болельщикам ЦСКА с прощальной речью
Фото: pfc-cska.com

Защитник Виллиан Роша подготовил видеообращение для болельщиков ЦСКА, в котором он попрощался с ними. Роша выступал в составе армейцев три сезона – с 2022 года.

«Привет, болельщики ЦСКА. Я прощаюсь с вами. Хотел сказать вам огромное спасибо. Поблагодарить за все, что мы пережили. Три года — огромная радость. Три титула выиграно. К сожалению, немного не хватило нам взять чемпионат, но я буду среди болельщиков болеть за вас.

Хотел бы также поблагодарить одноклубников за теплоту, когда я приехал, все приняли меня очень тепло. Хотел поблагодарить клуб, прекрасный клуб, даже слов нет. Клуб всегда был рядом, делал все, чтобы я чувствовал себя как дома, чтобы я чувствовал себя счастливым. Хотел поблагодарить вас за все. Спасибо огромное, и станьте чемпионом в этом году. Я буду среди болельщиков, буду поддерживать вас, хорошо? Обнимаю вас крепко, я с вами», — сказал Роша в видео, опубликованном в телеграм-канале «армейского» клуба.

Напомним, вчера стало известно, что бразилец покинет ЦСКА и перейдет в «Аль-Джазиру» из чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.

ЦСКА на данный момент располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российский Премьер-лиги, набрав 8 очков после четырех туров. «Армейцы» дважды выиграли и дважды сыграли вничью.

#фк цска
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

12 августа 2025
Жителей четырех городов Татарстана просят пройти в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА

Жителей четырех городов Татарстана просят пройти в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА

12 августа 2025