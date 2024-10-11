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Вильфанд: В ПФО уже пришло время «переобувать» резину
В Приволжском федеральном округе уже пришло время «переобувать» летнюю резину на зимнюю. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, к востоку от столицы России в ПФО, начиная от Кирова, Нижнего Новгорода и дальше, температуры уже опускаются до -5…-7 градусов. То есть, на дорогах уже скользко и, как следствие, тормозной путь авто становится больше, цитирует спикера РИА «Новости».
При этом в Москве «перекидывать колеса» на машине пока рано, уточнил Вильфанд.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане (один из регионов ПФО) до 14 октября не ожидается осадков. Однако столбики термометров будут опускаться до -2…-10 градусов, преимущественно в ночное время суток. Днем же температура может подниматься до +2…+11 градусов.
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