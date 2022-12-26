Вильфанд спрогнозировал погоду в новогоднюю ночь в России

В новогоднюю ночь на 80% территории России ожидается погода на уровне климатической нормы либо даже выше этой отметки. Такими данными с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По предварительным расчетам, на 80% территории страны температура прогнозируются около и выше нормы. Наиболее заметные отрицательные аномалии ожидаются в Сибирском федеральном округе», — заметил синоптик.

Москвичам он пообещал «супермягкую погоду» — от +2 до −5 градусов и небольшие осадки. В Санкт-Петербурге, предварительно, прогнозируется от −2 до +2 градусов.