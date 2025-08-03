Вильфанд сообщил, что в Татарстане за июль осадков выпало меньше нормы

В Татарстане в июле выпало осадков на 29% меньше нормы для второго летнего месяца. Об этом сказал научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.

«Мало осадков в июле было на севере Приволжского федерального округа: в Татарстане — 71% от нормы», — сообщил он.

Причем дефицит осадков, по словам синоптика, наблюдался в июле и в других регионах ПФО. Так, в Кировской области выпало меньше 50% от нормы, в Республике Марий Эл — 65%, в Пермском крае — 60%, а в Чувашской Республике — 70%.

Помимо Приволжского Федерального округа, осадков меньше «июльской» нормы выпало в Южном, Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах России.