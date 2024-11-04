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Общество 4 ноября 2024 17:32

Вильфанд: Снежный покров с 5 ноября установится на 90% территории РФ

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Снежный покров с завтрашнего дня будет почти на 90% территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С завтрашнего дня примерно 85-90% территории страны будет покрыто снегом», – рассказал Вильфанд «Интерфаксу».

Метеоролог добавил, что с 8 ноября площадь снежного покрова будет снижаться.

По его словам, фактически без снега остаются южные регионы РФ, Северный Кавказ и Алтайский край.

#погода
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