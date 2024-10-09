Вильфанд: Надвигающийся на США ураган может стать одним из самых разрушительных в истории

Тропический циклон «Милтон», который надвигается на Соединенные Штаты, может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории. Он будет сильнее «Ивана Грозного» (ураган в 2004-м) и «Катрины» (2005-й). Так считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит РИА «Новости».

Спикер отметил, что мощные разрушения возможны, как только «Милтон» достигнет Флориды. На данный момент пресечь его выход невозможно, можно лишь свести потери к минимуму, полагает Вильфанд, подчеркнув, что речь идет о спасении жизней миллионов людей. Их всех следует эвакуировать, добавил он.

Вильфанд уточнил, что это пока только прогнозы. Полностью оценить последствия можно будет только тогда, когда случатся разрушения.

Напомним, 7 октября в Штатах была объявлена чрезвычайная ситуация. Президент США Джо Байден уже поручил предоставить местным властям федеральную помощь. По прогнозам, мощный ураган настигнет побережья Америки 9-го или 10 октября в первой половине дня. Эксперты полагают, что «Милтон» спровоцирует на западном побережье Флориды волны высотой более 3 метров.