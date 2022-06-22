Вильфанд: Этим летом не стоит ждать повторения прошлогодней жары

Летом 2022 года в России маловероятно повторение прошлогодней жары. Однако в ближайшие месяцы стоит ожидать неоднородной погоды,заявил в разговоре с «Известиями» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Прошлое лето было очень теплым — примерно на три градуса выше многолетних значений. Для лета это очень много, потому что средняя температура летом маловариабельна. Зимой она в два раза более изменчива, чем летом», — уточнил специалист.

Тем не менее синоптик полагает, что лето 2021 года было комфортным, так как из-за смены антициклона жара периодически уступала место дождям.

«Очень редкая ситуация, когда очень теплая погода при антициклоне и в то же время наблюдаются дожди. Поэтому прошлое лето было уникальным. Однако каждый год рекорды не ставятся», — заметил Вильфанд.

Ссылаясь на информацию Росгидромета, специалист полагает, что в 2022 году температура летом будет либо соответствовать норме либо чуть превышать ее. Поэтому «такого жаркого лета, как в прошлом году, не прогнозируется». Однако, добавил эксперт, из-за переменчивости погоды периоды прохлады будут сменяться сильной жарой.