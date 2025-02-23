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Общество 23 февраля 2025 08:42

Вильфанд допустил, что в марте температура может опускаться до -10 градусов и ниже

Понижение температуры в марте до -10..-13 градусов возможно, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что холода до 20 марта – это нормальное явление, даже несмотря на то, что январь «был супер теплым».

При этом снег в европейской части России может сойти раньше обычного, полагает синоптик.

Ранее он также прогнозировал, что начале марта в европейской части России температура будет на 1-2 градуса выше нормы.

#погода #прогноз #Россия
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