Вильфанд допустил, что в марте температура может опускаться до -10 градусов и ниже

Понижение температуры в марте до -10..-13 градусов возможно, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что холода до 20 марта – это нормальное явление, даже несмотря на то, что январь «был супер теплым».

При этом снег в европейской части России может сойти раньше обычного, полагает синоптик.

Ранее он также прогнозировал, что начале марта в европейской части России температура будет на 1-2 градуса выше нормы.