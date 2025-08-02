Виктория Лукашова стала победительницей спринта на чемпионате России по лыжероллерам

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Завершился пятый соревновательный день чемпионата России по лыжероллерам, в свободном стиле – спринте на 200 метров среди женщины.

Победительницей забега стала Виктория Лукашова из Тульской области.

Серебро взяла Екатерина Кипяткова из Санкт-Петербурга.

А замкнула тройку призеров еще одна представительница Северной столицы Ольга Летучева.

Напомним, чемпионат России по лыжероллерам проходит в Казани с 28 июля по 4 августа.

Завтра соревнования продолжатся. От Центрального стадиона спортсмены побегут на масс-старт – 20 километров у женщин и 30 километров у мужчин.