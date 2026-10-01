Виктория Боня тратит на себя и дочь до 17 млн рублей в месяц

Российская телеведущая, блогер и модель Виктория Боня тратит на себя и свою дочь примерно 150–180 тысяч евро в месяц, что эквивалентно 14–17 млн рублей. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

«Это расходы, а не доходы. Я же не трачу все деньги. 20–30 миллионов в месяц я зарабатываю легко», – сказала Боня.

Ранее она обратилась к Президенту России Владимиру Путину «от лица народа» с инициативой создать специализированную платформу, где граждане получат возможность писать лидеру страны.