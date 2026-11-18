46-летняя Виктория Боня столкнулась с критикой после нового обращения к Президенту России Владимиру Путину. Видео знаменитость опубликовала в соцсетях.

Поводом обращения стало помилование Валерии Чекалиной (Лерчек), которая борется с онкологическим заболеванием. Боня поблагодарила главу государства за решение и отметила, что между властью и гражданами выстраивается «хорошая динамика отношений». По ее словам, Путин – не только главнокомандующий, но и человек.

Однако пользователи сети неоднозначно восприняли очередное обращение блогера: некоторые обвинили ее в попытке привлечь внимание к себе. В комментариях писали, что она «хайпует» и могла бы просто написать, что рада за Леру, а не обращаться к президенту, а также спрашивали, когда введут дизлайки.

Напомним, в апреле 2026 года Боня уже обращалась к Путину. Тогда она пожаловалась на проблемы с интернетом и ситуацию в Дагестане после наводнения, а также призвала создать площадку для прямого общения россиян с президентом.