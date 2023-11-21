Виктория Абрамченко вновь посетит иловые поля в Казани

В работе семинара – совещания с представителями органов госвласти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», 24-25 ноября в Казани примет участие вице-Премьер России Виктория Абрамченко. В рамках рабочей поездки она побывает на иловых полях, об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Татарстан поделится опытом с регионами России на семинаре-совещании по вопросам оздоровления и сохранения водных объектов. Мероприятие пройдет 24-25 ноября в IT-парке в Казани. В его работе примут участие представители Минприроды России, Минстроя, Росводресурсов, Росрыболовства, Росприроднадзора и 16 субъектов страны, участвующих в реализации федпроекта по оздоровлению Волги», – сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что это второй визит Виктории Абрамченко этой осенью в Татарстан. В сентябре она побывала на биологических очистных сооружениях (БОС) Казани, площадке строящегося завода по утилизации отходов и на Самосыровском полигоне. Абрамченко тогда отметила, что передовой опыт Татарстана нужно тиражировать по всей стране. По итогам визита было решено провести совещание по обсуждению реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», вопросов очистки сточных вод, строительства и эксплуатации очистных сооружений этой осенью.

На этот раз гостья вновь посетит иловые поля в Отарах и биологические очистные сооружения канализации по ул. Складской.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии РТ, на семинаре будет организована работа двух сессий. Первая будет посвящена реализованным в регионах проектам по строительству и модернизации очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Второй важной темой для обсуждения станет совершенствование природоохранного и экологического законодательства, нормирование сбросов сточных вод.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.