Викторина, национальные костюмы и мастер-класс: в Москве отметили День родных языков

В Татарском культурном центре Москвы отпраздновали День родных языков. Учащиеся курсов татарского языка и активисты местной Автономии татар в национальных костюмах до позднего вечера обсуждали культуру родного края.

Под руководством художницы из Ташкента Сабины Яруловой прошел мастер-класс по рисованию. Используя различные художественные материалы гости за один час создали картины на тему «Родная земля и язык». Автор самой оригинальной работы получила памятный подарок от художницы.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Затем участники мероприятия проверили свои знания по лексике и грамматике татарского языка. Самое большое количество баллов в викторине набрал ученик курсов Артур, который также получил приз – книгу с иллюстрациями на татарском языке. Вечер завершился веселым чаепитием с традиционной выпечкой и неформальным общением.

В празднике приняли участие выходцы из самых разных уголков страны: татары из Москвы, Нижегородской области, Казани и Башкортостана. Среди них как молодежь, так и представители старшего поколения.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Организатор мероприятия, педагог татарского языка Татарского культурного центра Москвы, методист Института Каюма Насыри КФУ Альбина Валиева рассказала, что подобные вечера для учащихся курсов уже стали доброй традицией.

«В том году мы также проводили мероприятие в таком формате. Проводили квиз, мастер-класс по татарскому языку, награждали активистов. Это стало нашей доброй традицей – собираться со студентами курсов и другими гостями, которые также могут по желанию к нам присоединиться», – рассказала она.

Валиева отметила, что за прошедший год общее количество учащихся на курсах в Автономии татар Москвы увеличилось втрое, что свидетельствует о росте интереса к изучению татарского языка в столице.