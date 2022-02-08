Виктор Уайлд заявил о завершении карьеры после медали на ОИ в Пекине

Российский сноубордист Виктор Уайлд, представляющий на Олимпиаде в Пекине Татарстан, объявил о завершении карьеры после завоеванной в столице Китая бронзовой медали в параллельном гигантском слаломе.

«Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — цитирует Уайлда «Матч ТВ».

Отметим, что для двукратного олимпийского чемпиона Уайлда бронзовая награда стала третьей медалью на Олимпиадах. В 2014-м году в Сочи он завоевал два золота на Олимпийский играх в России.