news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
8 февраля 2022  12:35
Артур Халилуллов

Виктор Уайлд заявил о завершении карьеры после медали на ОИ в Пекине

news_top_970_100

Российский сноубордист Виктор Уайлд, представляющий на Олимпиаде в Пекине Татарстан, объявил о завершении карьеры после завоеванной в столице Китая бронзовой медали в параллельном гигантском слаломе.

«Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — цитирует Уайлда «Матч ТВ».

Отметим, что для двукратного олимпийского чемпиона Уайлда бронзовая награда стала третьей медалью на Олимпиадах. В 2014-м году в Сочи он завоевал два золота на Олимпийский играх в России.

#Олимпиада-2022
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное