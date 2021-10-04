Виктор Садовничий: Учитель взял на себя большую ответственность за развитие страны

Ректор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Виктор Садовничий рассказал об особенностях конкурсантов конкурса «Учитель года России» в 2021 году.

Он напомнил, что уже 26 лет председательствует в составе Большого жюри конкурса. «Конкурс сам по себе большое явление для России. В начальном этапе участвуют тысячи учителей, затем победители в своих регионах встречаются здесь», — сказал ректор.

«Каждый год учителя нового поколения, можно сказать, на плечах учителей предыдущих лет. Они, впитывая педагогический опыт, традиции, и от себя привносят что-то новое. В этом году конкурсанты были другие, они показали, что очень близки к ученикам. Чувствовалось теплое близкое отношение между учениками и учителями, сердцем и душой», — рассказал Садовничий журналистам.

Ректор МГУ также отметил вклад учителей в развитие страны. «Учитель взял на себя большую ответственность за развитие страны. Видел, как в 1990-2000 годах дали импульс развитию страны. Хоть было тяжело, были сделаны шаги вперед. Это, несомненно, достижение учителя, потому что ваши ученики, окончив школу, затем продолжив свои знания, внесли вклад в развитие страны», — сказал он.

Виктор Садовничий считает, что в России не до конца оценены традиции учительства. «Эти традиции очень глубокие: фундаментальные знания, умение общаться с учеником. Эти традиции живут всегда», — сказал он.