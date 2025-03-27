Виктор Козлов прокомментировал разгромную победу «Салавата» над «Сибирью»

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал разгромную победу уфимской команды над «Сибирью» (7:0) матче серии плей-офф КХЛ.

Тренер рад тому, что команда реализовала свои моменты, указав, что нужно готовиться к новой игре, которая состоится послезавтра.

«Хорошо, что мы реализовали свои моменты, которые у нас были. Но в тоже время мы позволили сопернику тоже создать качественные моменты. Второй гол был ключевым, а также когда Александр Самонов поймал при выходе один в ноль. Счет остаётся сегодня, послезавтра новый бой», – сказал Козлов.

Также наставник объяснил, за счет чего команда не расслабится в будущих матчах из-за сегодняшней разгромной победы.

«У нас есть опытные лидеры, которые выигрывали кубки. Они подскажут молодым. Счёт в серии 1-0, без разницы, с каким счетом мы выиграли», – заявил тренер.

Козлов подытожил, сказав, что не имеет значения, начнется серия разгромной победой или с близким счетом.

«И так, и так хорошо, главное, что выиграли. То, что мы много забили – для нас экзамен, как мы пройдём это и как будем готовиться к следующему матчу. «Сибирь» - качественный соперник. Зная, как они играют, всё будет заново», –передает слова Виктора Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Напомним, ответный матч между «Салаватом» и «Сибирью» состоится 29 марта в 14:30 по мск. Далее серия перенесется в Новосибирск, где клубы встретятся 31 марта и 2 апреля.