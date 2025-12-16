Виктор Козлов понадеялся, что Ремпал вернется в расположение «Салавата Юлаева»

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева Виктор Козлов ответил на вопрос об отсутствии форварда Шелдона Ремпала в выездной серии.



«С чем связано отсутствие Шелдона Ремпала? Он покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. Пока не могу сказать, когда он вернётся.

Есть ли вероятность, что он не больше не вернется в расположение команды?

Надеюсь, что вернется», – приводит слова наставника «Салавата Юлаева» корреспондент «ТИ-Спорта».

Напомним, канадский форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу нынешнего сезона. В 11 играх он набрал 13 (4+9) очков.