news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 16 декабря 2025 22:28

Виктор Козлов понадеялся, что Ремпал вернется в расположение «Салавата Юлаева»

Читайте нас в
Телеграм
Виктор Козлов понадеялся, что Ремпал вернется в расположение «Салавата Юлаева»
Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева Виктор Козлов ответил на вопрос об отсутствии форварда Шелдона Ремпала в выездной серии.

«С чем связано отсутствие Шелдона Ремпала? Он покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. Пока не могу сказать, когда он вернётся.

Есть ли вероятность, что он не больше не вернется в расположение команды?
Надеюсь, что вернется», – приводит слова наставника «Салавата Юлаева» корреспондент «ТИ-Спорта».

Напомним, канадский форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу нынешнего сезона. В 11 играх он набрал 13 (4+9) очков.

#хк салават юлаев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025
Рустам Минниханов открыл две новые поликлиники в Казани, построенные по нацпроекту

Рустам Минниханов открыл две новые поликлиники в Казани, построенные по нацпроекту

16 декабря 2025