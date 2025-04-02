Виктор Козлов объяснил второе подряд поражение «Салавата» от «Сибири»

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал второе подряд поражение своей команды от «Сибири» (1:2) в матче серии плей-офф КХЛ.

По его словам, первые два периода в исполнении «Салавата» были слабыми. Тренер знал, что игра не будет простой, потому что «Сибирь» – боевитая команда. Также наставник рассказал, что у его команды проблемы с целостностью игры.

«Не хватает целостности игры на протяжении всех трех периодов. Играли робко, боялись. Это давление, все понимали важность матча. Где-то упустили нить игры, где надо бороться, но у нас опытные ребята, будем готовиться», – заявил специалист.

Наставник ответил на то, что его легионеры не очень знают, что такое плей-офф, указав, что домашние разгромные победы плохо сказались на команде.

«Думаю, домашние два матча, где мы забивали в большинстве, сыграли с нами злую шутку. Чтобы выигрывать в плей-офф, надо забивать «5 на 5», – сказал Козлов.

Виктор Козлов подытожил, рассказав, есть ли у нервоз его игроков, которые проигрывали в первом раунде в прошлых сезонах.

«Мы все должны пройти через этот нервоз (так в источнике, - прим. ТИ-Спорта), жизнь никогда не бывает простой и лёгкой. Трудности, которые мы не можем пройти, нам Господь не даёт. Мы должны через это пройти», – передает слова тренера пресс-служба «Салавата Юлаева».

Напомним, в первые в первых двух матчах уфимцы победили со счетом 7:0 и 8:2. В прошлой, третьей игре «Салават» проиграл со счетом 0:2. Сейчас между командами ничья 2:2. Следующая встреча новосибирцев с уфимцами состоится 4 апреля в 15:00 по мск.