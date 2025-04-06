Виктор Козлов объяснил третье поражение «Салавата» от «Сибири» в серии плей-офф

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился комментариями после матча с «Сибирью» (2:5) в рамках первого раунда плей-офф КХЛ.

Наставник сказал, что Джошуа Ливо не играл в третьем периоде из-за повреждения. Также Козлов считает, что соперник воспользовался многочисленными удалениями уфимцев в этом матче.

«Хорошее начало, повели в счете. Было большинство, если бы забили, мог бы быть совсем другой исход. Но мы не забили, начали удаляться, соперник воспользовался этим. Следующий матч самый важный, готовимся к нему», –сказал тренер.

Наставник не считает, что следующий матч его команды станет самым важным в его тренерской карьере.

«Я бы так не сказал. Она важная, седьмой матч не каждый раз», – заявил Козлов.

Тренер подытожил, указав, что его команда не могла расслабиться, ведь в счете и играя в большинстве.

«Подрасслабиться в таком важном матче даже мыслей не было. Была возможность воспользоваться преимуществом в большинстве, но мы им не воспользовались, а соперник – да», – передает слова Виктора Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Заключительный матч в паре между «Салаватом» и «Сибирью» состоится 8 апреля в 17:00 по мск. Игра пройдет в Уфе.