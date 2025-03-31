Виктор Козлов объяснил поражение «Салавата» от «Сибири»

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в матче серии плей-офф КХЛ с «Сибирью» (0:2).

По его словам, уфимская команда знала, что новосибирцы у себя дома будут заряжены.

«Мы знали, что «Сибирь» будет заряжена. Забив быстрый гол, они хорошо оборонялись. Мы пытались взломать защиту, у нас были моменты в большинстве, были сложности, не смогли реализовать численное преимущество. Делаем выводы и готовимся к следующему матчу», – сказал Козлов.

Также наставник объяснил, что 15 заброшенных шайб в прошлых двух матчах не сказались на сегодняшнем поражении.

«Нет, мы уважительно относимся к сопернику, но в эмоциональном плане у нас не было такого настроя, как в Уфе. В этом плане мы просели», – поведал тренер.

Козлов подытожил, ответив на слова о том, что из-за легких побед в первом раунде «Салавату» будет тяжело во втором, а сегодняшнее поражение, напротив, поможет команде.

«Не знаю, кто писал такое, в плей-офф такое неправильно говорить. Тут каждый играет за свою команду, своё имя и своих болельщиков. То, что мы много забили дома, – не значит, что так будет всегда», – передает слова Виктора Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Напомним, в серии между «Салаватом» и «Сибирью» пока ведет уфимская команда (2:1). Четвертый матч между клубами состоится 2 апреля в 15:30 по мск.