Виктор Козлов негативно высказался о бразильском стиле «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» не будет играть в бразильском стиле. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил новый главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов.

«Команда при Быкове и Захаркине играла в «бразильский» хоккей? Нам было приятно, что нас сравнивали с бразильцами, но когда они в последний раз становились чемпионами мира? В 2002? Не совсем хорошо. Как его понять – «бразильский хоккей»?

Хотелось бы играть в такой хоккей, но в современном хоккее надо играть в атаке и обороне. Это показали ЦСКА, «Магнитка» и «Тампа» в НХЛ. Мы делаем акцент на этом», — заявил Козлов.

Также он подробнее рассказал, в каком стиле будет играть «Салават Юлаев» в новом сезоне.

«Тот стиль, в который играет «Салават Юлаев» два года, мне симпатизирует. Мне нравится контроль шайбы, короткий пас, поиск быстрой помощи партнёру. Мы делаем акцент на тренировочном процессе, чтобы играть в том же стиле. Сложно понять, сколько времени займёт адаптация у молодых игроков и ребят, которые пришли из других клубов, — но мне этот стиль импонирует», – сказал Козлов.

Сегодня «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта хоккеистом из США Александром Хмелевски.

Уфимцы в прошлом сезоне вылетели из плей-офф Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию челябинскому «Трактору».