Виктор Козлов назвал сроки восстановления лидера «Салавата Юлаева» Джошуа Хо-Сэнга

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о сроках восстановления канадского нападающего команды Джошуа Хо-Сэнга.

«Сроки восстановления — три месяца. У него непростая операция была. Надеюсь, у него все срастется, он поправится и сможет нам помочь. У нас хорошие центральные. Усиления команды ведется постоянно», – цитирует Козлова пресс-служба «Трактора».

Канадец получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

13 июля Хо-Сэнг подписал однолетний контракт с «Салаватом». 26-летний канадец провел прошлый сезон в клубе НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» и вошел в пятерку самых результативных хоккеистов команды АХЛ. На предсезонном турнире в Казани Хо-Сэнг ярко себя проявил, забив и казанскому «Ак Барсу».