6 апреля 2026

Виктор Козлов: «Локомотив при Хартли играет более агрессивно»

Фото: salavat.ru

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии с «Локомотивом».

«Это лидер нашего чемпионата, с мастерами, хорошая сбалансированная команда, которая строилась не один год. При Хартли они играют более агрессивно, в давление. Состав особо не поменялся, ребята в основном остались те же самые», – цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Первый матч между командами в четвертьфинальной серии состоится 8 апреля.

#хк салават юлаев #кхл
Умер глава НПО машиностроения Александр Леонов – создатель ракет «Циркон»

