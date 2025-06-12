Демидов в День России наградил лауреатов премии «Горячее сердце» в Казани

В Казанском Кремле главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов наградил лауреатов премии «Горячее сердце» – молодых людей до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям.

«Для меня большая честь быть сегодня здесь и наградить лауреатов премии "Горячее сердце". Президент нашей страны Владимир Путин говорил, что историю России нужно рассматривать в единстве. Величие нашей Родины формировали выдающиеся предшественники, к которым мы относимся с огромным уважением. Сегодня мы вручаем памятные знаки согражданам, которые, несмотря на юный возраст, совершили героические поступки. Для всех нас это яркий пример преданного служения своему Отечеству», – отметил Демидов.

За девять лет проведения Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» премий удостоены более 1,3 тыс. лауреатов из России и зарубежных стран.

Демидов вручил нагрудные знаки четырем героям из РТ: студентам КГЭУ Рузиле Ахмадиевой, Анастасии Захаровой, Рамиру Мустафину и студенту Бугульминского строительно-технического колледжа Тимуру Вагапову «за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим».

«Наши лауреаты — достойный пример молодого поколения героев Отечества. Особые слова благодарности родителям, наставникам и педагогам за безмерный вклад в воспитание и становление достойных граждан, искренне любящих свою Родину и готовых всегда оберегать ее», – добавил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.