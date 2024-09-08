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Виктор Демидов проголосовал на выборах депутатов Госсовета Татарстана
Участие в голосовании на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана принял сегодня главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов. Свой голос он отдал на 56-м избирательном участке, находящемся в казанской школе №18.
Демидов прибыл на участок в 8.10 и сразу же подошел к работникам избирательного участка за бюллетенем для голосования. Подтвердив свою личность и получив бланк, главный федеральный инспектор по РТ сделал свой выбор, опустил бюллетень в урну и покинул участок.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Как отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, в республике открылись все 2760 избирательных участков.
Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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