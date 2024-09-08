Виктор Демидов проголосовал на выборах депутатов Госсовета Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Участие в голосовании на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана принял сегодня главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов. Свой голос он отдал на 56-м избирательном участке, находящемся в казанской школе №18.

Демидов прибыл на участок в 8.10 и сразу же подошел к работникам избирательного участка за бюллетенем для голосования. Подтвердив свою личность и получив бланк, главный федеральный инспектор по РТ сделал свой выбор, опустил бюллетень в урну и покинул участок.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Как отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, в республике открылись все 2760 избирательных участков.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.