VII сессия Казанской городской Думы назначена на 15 апреля

Сегодня на заседании президиума Казанской городской думы была утверждена дата проведения VII сессии Казгордумы – 15 апреля. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.

Ожидается, что повестка сессии будет включать восемь вопросов. Среди ключевых тем – исполнение бюджета Казани, подведение итогов Года защитника Отечества, а также результаты социально-экономического развития предпринимательства в городе.

Заседание президиума прошло в Казанской Ратуше под председательством мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина.