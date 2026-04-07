VII сессия Казанской городской Думы назначена на 15 апреля
Сегодня на заседании президиума Казанской городской думы была утверждена дата проведения VII сессии Казгордумы – 15 апреля. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.
Ожидается, что повестка сессии будет включать восемь вопросов. Среди ключевых тем – исполнение бюджета Казани, подведение итогов Года защитника Отечества, а также результаты социально-экономического развития предпринимательства в городе.
Заседание президиума прошло в Казанской Ратуше под председательством мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина.