news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 апреля 2026 19:42

VII сессия Казанской городской Думы назначена на 15 апреля

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня на заседании президиума Казанской городской думы была утверждена дата проведения VII сессии Казгордумы – 15 апреля. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.

Ожидается, что повестка сессии будет включать восемь вопросов. Среди ключевых тем – исполнение бюджета Казани, подведение итогов Года защитника Отечества, а также результаты социально-экономического развития предпринимательства в городе.

Заседание президиума прошло в Казанской Ратуше под председательством мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина.

#Казгордума #сессия казгордумы #Казанская Ратуша
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Студенты Елабужского колледжа плетут маскировочные сети для бойцов СВО

7 апреля 2026
Майские праздники подарят россиянам 12 выходных дней

7 апреля 2026
