VII Международный экологический диктант пройдет с 15 по 22 апреля 2026 года

С 15 апреля начался VII Международный экологический диктант и будет длиться до 22 апреля этого года, сообщили организаторы. Мероприятие традиционно проведут в онлайн-формате на портале экодиктант.рус, а также на офлайн-площадках. Проверить свои знания сможет любой желающий независимо от возраста и уровня подготовки.

В этом году экодиктант посвятят теме «Экологическое благополучие». Вопросы охватят широкий спектр актуальных направлений: лесовосстановление, обращение с твердыми коммунальными отходами, применение вторичных ресурсов и переработка сырья, особо охраняемые природные территории и развитие экологического туризма, а также сохранение и восстановление популяций редких и исчезающих видов животных.

Проект направлен на развитие экологического воспитания, бережного отношения человека к окружающей среде и способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».