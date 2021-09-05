VII этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур» пройдет 11 сентября

VII республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур» пройдет 11 сентября в Казани. В 2021-м мероприятие будет приурочено к Году родных языков и народного единства в Татарстане, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов РТ.

Основные события развернутся на площади перед театром им. Г. Камала, ведущими станут заслуженная артистка республики Гульназ Сафарова и шоумен Айрат Загриев. Гостям будут представлены выставки изделий мастеров прикладного искусства, увлекательный концерт, а также вкусная еда и народные развлечения.

Организаторами традиционно выступают Ассамблея и Дом Дружбы народов республики, поддержку оказывают Министерство культуры Татарстана и исполком Казани.