Vietnamnet: Путин принял приглашение посетить Вьетнам с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин во время беседы с генеральным секретарем Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом принял приглашение посетить страну с официальным визитом. Об этом пишет газета Vietnamnet.

«Президент Путин с радостью принял приглашение и согласился, что обе стороны скоординируют свои действия и согласуют подходящее время», – сказано в статье.

Отмечается, что во время беседы лидеры обсудили и согласовали некоторые основные направления развития двустороннего сотрудничества, такие как безопасность, национальная оборона, экономика, торговля, культура, туризм.

Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что для Вьетнама всестороннее стратегическое партнерство с Россией один из главных приоритетов во внешней политике.