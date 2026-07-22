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На главную ТИ-Спорт 22 июля 2026 15:31

«Видят в первой шестерке»: агент Бабаев — о будущем Евсеева в «Ак Барсе»

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«Видят в первой шестерке»: агент Бабаев — о будущем Евсеева в «Ак Барсе»
Фото: ak-bars.ru

Агент Шуми Бабаев опроверг слухи о возможном обмене игрока «Ак Барса» Никиты Евсеева в нижегородское «Торпедо». В интервью «РБ Спорт» Бабаев рассказал, что межклубные переговоры действительно велись, руководство казанцев не рассматривает вариант расставания с 22-летним игроком.

«Переговоры всегда есть со всеми командами, но "Ак Барс" не хочет его отдавать, — заявил Бабаев. В минувшем сезоне, находясь в аренде в хабаровской команде "Амур", Евсеев провел 61 матч и набрал 16 (14+12) очков. Агент подчеркнул, что клуб рассчитывает на защитника в топ-6, и сезон-2026/27 он начнёт именно в Казани.

#ХК Ак барс #хк торпедо #хоккей
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