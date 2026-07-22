«Видят в первой шестерке»: агент Бабаев — о будущем Евсеева в «Ак Барсе»

Фото: ak-bars.ru

Агент Шуми Бабаев опроверг слухи о возможном обмене игрока «Ак Барса» Никиты Евсеева в нижегородское «Торпедо». В интервью «РБ Спорт» Бабаев рассказал, что межклубные переговоры действительно велись, руководство казанцев не рассматривает вариант расставания с 22-летним игроком.

«Переговоры всегда есть со всеми командами, но "Ак Барс" не хочет его отдавать, — заявил Бабаев. В минувшем сезоне, находясь в аренде в хабаровской команде "Амур", Евсеев провел 61 матч и набрал 16 (14+12) очков. Агент подчеркнул, что клуб рассчитывает на защитника в топ-6, и сезон-2026/27 он начнёт именно в Казани.