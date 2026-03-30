Видовая площадка в парке Горького и фонтан на Кабане: что обновят в Казани в этом году

Власти Казани уделяют большое внимание озеленению и благоустройству города. За последние 15 лет площадь обновленных парков и скверов выросла в пять раз. В этом году работа продолжится, и на очереди еще пять общественных пространств. Как изменится облик города – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань с каждым годом становится все более зеленым городом – всего за 15 лет площадь благоустроенных общественных пространств в столице Татарстана увеличилась в пять раз и составила 627 гектаров парков и скверов. Об этом заявил замруководителя Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров на деловом понедельнике.

Он подчеркнул, что в текущем году планируется пять крупных проектов по благоустройству: бульвар по ул. Серова, Ленинский сад, парк Горького, детская площадка в сквере «Тебриз» и третья очередь набережной на озере Нижний Кабан.

По словам Шайнурова, первые четыре проекта будут обновлены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а вот набережную Кабана будут благоустраивать за счет бюджета Татарстана.

Альберт Шайнуров рассказал, что в текущем году планируется пять крупных проектов по благоустройству Фото: kzn.ru

«Жители просто обходили это место»

На бульваре по улице Серова благоустроят территорию вокруг озера. Шайнуров рассказал, что в этом году здесь появятся деревянный настил, четыре смотровые вышки и замкнутый веломаршрут, адаптированный для маломобильных групп населения. Кроме того, на входе установят скамью-стелу с подсветкой и отбойники.

Шайнуров отметил, что это уже четвертая очередь благоустройства бульвара, которое стартовало еще в 2023 году. В прошлом году рабочие привели в порядок озеро бульвара – здесь очистили более 2,6 тыс. тонн донных отложений и провели работу по восстановлению экосистемы.

Нажмите, чтобы увеличить Фото: kzn.ru

«Пространство уже стало важной точкой притяжения для жителей микрорайона, в том числе для маломобильных горожан и посетителей центра «Ярдэм», – отметил он.

«Все помнят, что там было, – и болота, и грязь. Жители просто обходили это место. Сейчас же это точка притяжения огромного количества людей», – прокомментировал ситуацию мэр Казани Ильсур Метшин, отметив, что завершить работы планируют к концу лета.

Вход в Ленинский сад и смотровая площадка в парке Горького

Еще одним проектом станет благоустройство входной группы в Ленинский сад у памятника Александру Бутлерову. Фокус внимания будет на организации безопасного движения и сокращении хаотичной парковки на улице Профессора Нужина.

Кроме того, планируется обновить дороги, освещение, установить декоративные элементы и дополнительно озеленить территорию.

В парке им. Горького обустроят новую смотровую площадку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького обустроят новую смотровую площадку в районе локации с арт-объектом «Любовь» и «Мәхәббәт». Планируется, что конструкция будет выступать за край склона на 2,5 метра, открывая вид на город. Для безопасности и удобства эту площадку оборудуют защитным ограждениями и встроенной подсветкой.

«Новые виды на новый архитектурный облик Ново-Савиновского района. Надеемся, новая точка будет востребованной», – подчеркнул Метшин.

В сквере «Тебриз» на пересечении улиц Декабристов и Восстания построят новую детскую площадку рядом с Первой городской детской больницей. По словам Шайнурова, в дальнейшем территорию планируется связать единым пешеходным маршрутом со сквером у Московского рынка.

Стартовал новый этап благоустройства набережной озера Нижний Кабан Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Водные сады и дорожки над озером

Новый этап благоустройства набережной озера Нижний Кабан охватит участок длиной 1,5 километра – от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Нурсултана Назарбаева. Как уже было сказано, это уже третья очередь благоустройства, которая будет проведена за счет средств республики.

Как отметил Шайнуров, в этом году внимание уделят нижнему ярусу набережной. Здесь создадут пешеходный маршрут прямо у воды со спусками к озеру, а также смотровыми площадками и дорожками над водной гладью.

«Важной частью проекта станут водные сады. После завершения всех этапов вокруг Нижнего Кабана сформируется непрерывный пятикилометровый прогулочный маршрут», – подчеркнул замруководителя Комитета благоустройства города.

Рядом с театром Камала появится новый фонтан, «не имеющий аналогов в России» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новый фонтан у театра Камала

Ильсур Метшин, подводя итоги, поделился, что рядом с театром Камала появится новый фонтан, «не имеющий аналогов в России». По его словам, администрация города занимается его проектированием совместно со Сбербанком.

«Новая жемчужина озера Кабан. Я специально встречался с Германом Грефом (главой банка, – прим. Т-и), который поддержал проект. Надеемся, что мы сделаем один из лучших фонтанов нашей страны», – заявил Метшин.

Он подчеркнул, что новый фонтан будет выполнять не только декоративные функции, но и улучшит экологический аспект озера.

«Все мы помним, как благотворно повлиял на экологию озера Кабан запуск фонтана у старого здания театра 15 лет назад. Это и орошение, и насыщение воды кислородом. Сюда вернулись и рыба, и утки, а флора и фауна озера сильно изменились в лучшую сторону», – подчеркнул Метшин.