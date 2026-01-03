Видимость на дорогах Татарстана упадет до 500 метров из-за метели 4 января

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гидрометцентр Татарстана распространил предупреждение о существенном ухудшении погодных условий на территории республики и в Казани 4 января. Синоптики прогнозируют выпадение снега, в том числе мокрого. Осадки будут сопровождаться метелью, в результате чего видимость на дорогах снизится до 500 метров и менее.

Непогоду усугубит сильный южный ветер. Его порывы на большей части территории составят 15-20 метров в секунду, а в отдельных районах будут достигать штормовых значений до 23 метров в секунду. Непосредственно в Казани скорость ветра ожидается в пределах 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в отдельных районах возможно образование гололеда. На дорогах прогнозируется сложная обстановка: сильная гололедица и снежные заносы.